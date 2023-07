Météo en France : 4 départements en vigilance orange canicule pour la journée de dimanche

La canicule va toucher dimanche quatre départements, qui ont été placés en vigilance orange dès la matinée, a annoncé samedi Météo-France. Le Rhône, l'Ain, l'Isère et les Alpes-Maritimes sont concernés par cette alerte qui débutera à 6H00, du fait d'un "épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées", précise Météo-France.

Plus d'informations à venir...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info