Météo en France : 12 départements placés en vigilance orange à la canicule

Tout le monde n'est pas encore sorti d'affaire. Les températures deviennent enfin plus respirables dans une grande partie du pays mais le quart sud-est de la France est toujours concerné par un épisode caniculaire, prévient Météo France. 12 départements ont été placés en vigilance orange à la canicule et 9 départements voisins sont en vigilance jaune.

Les maximales d'hier mercredi ont atteint 38°C au Luc (83), 37°C à Lyon (69), Montélimar (26), et Chambéry (73), et 36°C à Grenoble-Le Versoud (38), rapporte Météo France. À 5h ce jeudi matin, il faisait encore 27°C à Nice (06), 25°C à Marseille (13) et Nîmes (30), 24°C à Chambéry et Montélimar, et 22°C à Grenoble.

"Du Lyonnais aux Alpes du nord et à la vallée du Rhône au nord de Valence, les maximales, en baisse temporaire, atteignent 31°C à 35°C, décrivent les prévisionnistes. Elles sont en légère hausse, et comprises entre 36°C et 39°C (localement 40°C) sur le pourtour méditerranéen (hors littoral rafraîchi par les brises) jusqu'à la moyenne vallée du Rhône et aux basses vallées des Alpes du sud."

Cette situation perdurera encore plusieurs jours sur le quart sud-est, en particulier sur les zones situées au sud d'une ligne Aubenas- Montélimar, où les maximales restent largement au-dessus des 35°C. Plus au nord, sur les départements en vigilance canicule, les maximales seront plus fluctuantes d'un jour à l'autre, mais des pics de chaleur à 36/38°C y sont encore possibles, notamment vendredi et dimanche.

La carte de vigilance de Météo France du 21 juillet 2022 Crédit : Météo France

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info