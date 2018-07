publié le 05/07/2018 à 06:02

En fin de nuit et début de matinée de ce jeudi 5 juillet, on retrouvera le corps pluvio-instable de la veille sur le nord du Massif central, le Centre, la Bourgogne Franche-Comté, l'Île-de-France, la Champagne et le sud de la Lorraine, avec des pluies souvent soutenues et toujours des orages. Il stagnera sur ces régions et concernera entièrement le Grand-est en matinée. Sur l'extrême nord et le pourtour méditerranéen, le temps restera sec et variable, alternant passages nuageux et belles éclaircies.



Partout ailleurs, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec des averses éparses, et même parfois couvert comme sur le piémont pyrénéen et la Bretagne.

L'après-midi, sur le Grand-est et la Bourgogne Franche-Comté, les averses orageuses resteront fréquentes sous un ciel restant bien gris. Ailleurs, le ciel restera variable avec des averses, pouvant aller par endroits jusqu'à l'orage.

Les nuages resteront plus nombreux sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Le pourtour méditerranéen gardera un ciel bien ensoleillé, avec de la tramontane soufflant à 80 km/h.

Les températures

Les températures minimales varieront de globalement de 15 à 20 degrés, plus fraîches près de la Manche avec 13 à 15 degrés, et de 21 à 22 degrés en Corse et sur la côte d'Azur.



Les maximales seront en baisse, allant généralement de 21 à 26 degrés, et de 21 à 32 degrés près de la Méditerranée.