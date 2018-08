publié le 28/08/2018 à 06:34

Le retour de la chaleur engendre fatalement des risques d'orages, et Météo-France a d'ores et déjà émis une alerte orange aux orages dans neuf départements du Sud-Ouest. Les risques sont prévus pour la fin de la journée de mardi 28 août, aux alentours de 17 heures et jusqu'en fin de soirée pour le moment.



Les départements concernés par la vigilance orange sont la Charente (16), la Charente-Maritime (17), la Dordogne (24), la Gers (32), la Gironde (33), les Landes (40), le Lot-et-Garonne (47), les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Hautes-Pyrénées (65).

Carte vigilance orange du 28 août 2018 Crédit : Capture d'écran Météo-France