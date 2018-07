Lille : nouveau record de chaleur, avec 37,6°C

et AFP

publié le 27/07/2018 à 20:31

La capitale des Flandres a eu chaud, très chaud ce vendredi. Avec une température de 37,6°C enregistrée par Météo France, Lille a battu son précédent record de chaleur, datant de 2003.



"Lille a battu son #record historique de chaleur avec 37,6°C aujourd'hui ! Du jamais vu depuis 1945 !", a écrit l'organisme sur son compte Twitter. Le mercure a atteint 37,6°C aux alentours de 17h00, a précisé le prévisionniste François Jobard. Le précédent record absolu (tous mois confondus) datait du 10 août 2003, avec 36,6°C. "1°C de plus que 2003, c'est considérable, on peut parler de chaleur historique", a souligné le prévisionniste.

Le record pour un mois de juillet était jusqu'à présent de 36,1°C, enregistrés le 9 juillet 1959. Par ailleurs, "de nombreux records mensuels ont été battus dans les Hauts-de-France", a indiqué Météo France, comme à Valenciennes (36,3°C) et Arras (36,8°C). Le Nord et l'ensemble des Hauts-de-France sont en vigilance orange canicule depuis plusieurs jours, tout comme l'Ile-de-France et plusieurs départements de la vallée du Rhône.

