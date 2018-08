publié le 05/08/2018 à 19:05

En raison du pic de pollution et de la canicule qui touche actuellement l'Hexagone, plusieurs régions de France ont décidé de prendre des mesures de circulation différenciée pour limiter les concentrations d'ozone.



À Paris, les véhicules Crit'air 4, 5 et non classés seront interdits de circulation à partir lundi 5 août et jusqu'à nouvel ordre. La mairie de Paris a précisé dans un communiqué que le préfet de police avait "décidé de mettre en place la circulation différenciée sur le territoire métropolitain couvrant tout le périmètre compris à l'intérieur de l'A86". Le stationnement résidentiel sera gratuit et la RATP proposera un forfait journalier anti-pollution à 3€80.



Circulation différenciée demain, lundi 06/08 : les Crit’Air 5, Crit’Air

4 et véhicules non classés sont interdits de circulation dans Paris et dans la zone délimitée par l'A86. pic.twitter.com/7n5xNUQfab — Paris (@Paris) 5 août 2018

Le préfet du Rhône a placé dimanche le bassin lyonnais en vigilance rouge pour les concentrations d'ozone et instauré la circulation différenciée à partir de lundi 05h00 à Lyon et Villeurbanne, interdisant de rouler aux véhicules les plus polluants.



La préfecture de l'Isère a annoncé le passage en vigilance rouge pour les concentrations d'ozone dans l'ensemble du département dimanche et l'instauration de la circulation différenciée à partir de lundi matin. "À compter de lundi 05h00, seuls les véhicules disposant d'un certificat de qualité de l'air (Crit'air) sont autorisés à circuler", a indiqué la préfecture. La région Grand Est, également touchée par la concentration d'ozone, a décidé de réduire la vitesse maximale sur les routes de 20 km/h.



Les concentrations d'ozone devraient aussi rester élevées sur la majorité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une bonne partie de l'Ain, de l'Ardèche, du Rhône, de l'Isère et de la Savoie sont en "vigilance rouge".Dans le Sud-Est, l'air devrait également être chargé en ozone entre Carpentras, Aix-en-Provence et Marseille.

