publié le 02/08/2018 à 18:49

66 départements sont en vigilance canicule orange ce soir. Et ce n'est que le début. Les températures grimpent de plus en plus depuis lundi. À la radio et à la télévision des spots sont diffusés pour adopter les bons gestes. La canicule est bel et bien présente sur plus de la moitié des départements français. Les agglomérations et les autorités se mobilisent pour y faire face. la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est rendue il y a quelques minutes au SAMU de Nîmes.



"C'est un épisode qui va se prolonger, qui est de forte intensité, qui va durer près de deux semaines avec un pic de chaleur ce week-end auquel s'ajoute une pollution à l'ozone dans les grandes agglomérations à cause de la chaleur et des voitures", a-t-elle expliqué.

"Nous sommes face à un épisode qui malheureusement risque de se répéter dans les années qui viennent", a ajouté Agnès Buzyn.

À écouter également dans ce journal

Justice - L'enquête pour homicide involontaire ouverte après la mort de 5 personnes dans un Canyon en Corse cherche à savoir si il y a eu une imprudence de la part du guide.



Faits divers - Trois alpinistes français sont morts dans le massif du Mont-Blanc ce matin. Ils faisaient tous partie de la même cordée. Ils auraient chuté dans une crevasse lors de la descente.



Justice - La garde a vue des deux rappeurs Booba et Kaaris a été prolongée ce soir. Ils ont été interpellés hier alors qu'ils se bagarraient dans l'un des terminaux de l'aéroport d'Orly. Le groupe Aéroports de Paris a porté plainte contre les deux artistes pour "trouble à l'ordre public" et "mise en danger de la vie d'autrui".



Économie - Les patrons vont-ils devoir payer pour les arrêts maladies de leurs salariés ? C'est l'une des pistes du gouvernement. La mesure doit être discutée à la rentrée avec les partenaires sociaux, avec à la clé près de 900 millions d'euros d'économie par an pour l'État.