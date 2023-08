Jour du dépassement : un léger mieux mais...

La terre produit chaque année des ressources : du bois dans les forêts, des plantes qui poussent, les nappes d'eau se remplissent... Cette année, en 7 mois à peine, les Hommes ont consommé tout ce que la nature a produit en une année. Les chercheurs qui font ce calcul appartiennent à l'ONG américaine spécialiste de l'écologie, le Global Footprint Network. Ils calculent toutes les ressources nécessaires pour produire notre nourriture, nos habits, l'énergie, nos constructions. Et quand ces quantités dépassent ce que la Terre est capable de produire en un an, ils nous alertent. C'est une façon de communiquer sur la surconsommation.

Le Global Footprint Network se base sur des données des Nations-Unies, comme celles de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Cette année, il a pris en compte de nouvelles informations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et du Global Carbon Project, une organisation qui cherche à quantifier les émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est essentiellement ce nouveau mode de calcul qui entraine un recul de la date du jour du dépassement. "Les avancées attribuées à nos réels efforts correspondent à un peu moins d'une journée", selon le Global Footprint Network.

En 1970, le jour du dépassement était le 29 décembre

Dans les années 70, le jour du dépassement était le 29 décembre. Les hommes prélevaient juste ce que la nature pouvait leur donner. L'an dernier, il était le 7 août. La dernière fois qu'il avait reculé était en 2020 pendant le Covid. Il avait même été calculé 25 jours plus tard.

Car l'économie mondiale avait fortement ralenti pendant les confinements. Nous avions moins consommé. Depuis une dizaine d'année, la date semble se stabiliser. L'idéal serait de revenir au 31 décembre. Si vous avez des économies, et si chaque année vous dépensez plus que vous ne gagnez, un jour, vos économies disparaissent et vous êtes ruiné. Les humains sont déjà un peu en faillite, quand on voit le manque d'eau, de sable, de métaux rares et les conflits que cela entraine. Il y a urgence a trouver des solutions



Il faudrait presque 3 planètes !

Qui sont les plus mauvais élèves ? L'Amérique du Nord, l'Europe ont des jours du dépassements précoces. En France, c'est le 5 mai. Si toute l'humanité vivait comme nous, il faudrait les ressources de près de 3 planètes. L'Europe, c'est 7% de la population mondiale et nous prenons 20% des ressources. Alors que des pays comme le Guatemala ou le Kirghizstan ont un jour du dépassement en décembre.

Pourtant, les pays occidentaux ont fait des progrès. L'Europe utilise moins de pétrole ou de gaz, plus de 20% de son électricité aujourd'hui est verte. Un exemple : , elle a mieux encadré la pêche. Ce qui a permis a la population de thon rouge de se reconstituer. Mais il y a encore de gros efforts faire. Faire évoluer nos modes de consommations, notre énergie, notre agriculture.

Nous pouvons tous agir