En altitude

publié le 11/08/2018 à 13:00

Cet été, Louis Bodin vous propose de découvrir notre planète, depuis les entrailles de la terre jusqu'à la stratosphère. Chaque samedi, des invités vous feront partager leurs point de vue sur la planète depuis les abysses marins jusqu'à l'espace en passant par la terre ferme ou les sommets.



L'émission du jour

Aujourd'hui, l'alpiniste Catherine Destivelle sera l'invitée de Louis Bodin pour évoquer l'alpinisme et l'ascension des sommets les plus inaccessibles.





Longtemps considérée comme la meilleur grimpeuse du monde, Catherine Destivelle a réalisé une série d’ascensions et d’exploits dont l’ascension en hiver et en solitaire des trois faces les plus mythiques des Alpes, l’Eiger, les Grandes Jorasses, le Cervin, qui font d’elle la plus brillante alpiniste de l’histoire.





Toute l'équipe de l'émission vous remercie. Pensez à préserver notre merveilleuse terre, la mer, les océans et leurs occupants. Rendez-vous la semaine prochaine.