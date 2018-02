Alpinisme et Google dans La Curiosité

publié le 15/02/2018 à 12:00

Première partie : Les dangers de la montagne

Le 27 janvier dernier l’alpiniste française Elisabeth Revol a été sauvée in extremis alors qu’elle se trouvait sur les flancs du Nanga Parbat. Le neuvième plus haut sommet du monde, dans l’Himalaya. Son compagnon de cordée lui n’a malheureusement pas pu être secouru. Avec la célèbre alpiniste française Catherine Destivelle nous parlons de la montagne et ses dangers. Comment se prépare-t-on à une expédition ? Qu’est-ce que le mal des montagnes ? Comment le corps s’adapte à l’altitude ?



à lire : La saga des inventions aux éditions du Mont Blanc



La saga des inventions

Deuxième partie : L'histoire de Google

Google est née il y a 20 ans grâce à des copains, un garage et de la volonté et du génie !

C’est le plus gros moteur de recherche au monde, une entreprise qui pèse 815 milliards de dollars… Bienvenue chez Google, la visite nous est offerte par et le journaliste Benjamin Jérôme pour le Parisien/Aujourd’hui Weekend.

à lire : l’article Google, la naissance d’un géant dans le Parisien /Aujourd’hui Weekend.



Parisien Week-End