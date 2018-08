publié le 04/08/2018 à 17:38

La chaleur a fait de l'Hexagone son bastion. Météo-France maintient la vigilance orange pour la canicule sur 67 départements dimanche 5 août. Seul le Nord-Ouest reste exclu du dispositif.



Excepté de la Bretagne au nord de la Seine où l'on appréciera une relative fraîcheur nocturne avec 14 à 17 degrés, la nuit de samedi à dimanche s'annonce encore chaude, en particulier en milieu urbain, en vallée du Rhône et sur la bordure méditerranéenne. Dans la région de Perpignan, les thermomètres pourront encore rester proches des 30 degrés.

Dimanche, les températures maximales fléchiront légèrement sur le nord-est mais resteront très élevées en général. Il est prévu 23 à 28 degrés sur les côtes de Manche, 29 à 35 sur le reste de la moitié nord, 33 à 37 au sud, localement 38 à 40 degrés, notamment dans le sud-est.

"Un épisode qui va se prolonger"

La canicule suit donc son cours sur la France. "C'est un épisode qui va se prolonger, qui est de forte intensité, qui va durer près de deux semaines avec un pic de chaleur ce week-end auquel s'ajoute une pollution à l'ozone dans les grandes agglomérations à cause de la chaleur et des voitures", avait déclaré jeudi 2 août la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. "Nous sommes face à un épisode qui malheureusement risque de se répéter dans les années qui viennent", avait-elle ajouté.

Cinq conseils pour mieux tolérer la chaleur

Face à un tel épisode caniculaire, plusieurs mesures s'imposent. Il convient d'abord de s'hydrater, à hauteur d'un litre et demi d'eau par jour au minimum, en veillant tout particulièrement à l'hydratation des plus vulnérables - les bambins et les seniors. L'alimentation doit elle aussi être adaptée, avec une prédominance des fruits et légumes - riches en haut - dans les assiettes.



Dans la maison, la fraîcheur est également de mise. Elle peut se conserver par plusieurs moyens, en laissant par exemple volets et rideaux fermés et en sollicitant le moins possible les appareils électroménagers.



À l'extérieur du domicile, certains lieux publics - bibliothèques, cinéma, etc. - bénéficient de la climatisation et vous offrirons une pause fraîcheur bienvenue. Certaines mairies proposent par ailleurs des espaces climatisés pour accueillir les personnes âgées isolées, sur lesquelles il convient de veiller tout particulièrement en cette période de canicule.