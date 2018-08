publié le 31/08/2018 à 10:53

Un pompier a été blessé par la seringue d'une toxicomane, cette nuit à Villeurbanne (Rhône). Jeudi 30 août, vers 22 heures, dans la rue Gabriel Péri, des policiers et des pompiers sont appelés par le gérant d'un restaurant. Celui-ci leur explique qu'une jeune femme toxicomane est retranchée dans les toilettes et refuse de sortir.





Après de longues minutes sans réponse de sa part, les policiers et les pompiers décident d'enfoncer la porte pour pouvoir lui porter secours. À leur entrée, la jeune femme, en état de transe et hors de contrôle, se jette sur un pompier pour le piquer avec sa seringue. Placée en garde à vue, la jeune toxicomane a préalablement subi un examen médical qui l'a déclaré positive à l'hépatite. Selon Le Progrès, elle présenterait également des troubles psychiatriques.

De son côté, la victime, un pompier de la caserne de La Doua, a été transportée à l'hôpital Édouard-Herriot. Des examens ont été réalisés pour s'assurer qu'aucune maladie ne lui a été transmise. En état de choc, il va devoir suivre un traitement pendant au moins 3 mois.