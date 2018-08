publié le 25/08/2018 à 22:52

Un père et son fils, âgés de 51 et 18 ans, ont été arrêtés vendredi 24 août par les gendarmes de Verdun (Meuse) pour avoir déterré des têtes d'obus dans ce lieu historique, rapporte l'Est républicain.



Les suspects originaires de la région parisienne se sont déplacés jusqu'à Verdun, bataille tristement célèbre de la Première Guerre mondiale, avec des détecteurs à métaux. Lorsqu'ils ont été interpellés par les gendarmes, ils avaient déjà déterré huit têtes d'obus et des grenades quadrillées.

Les démineurs sont intervenus car ces engins sont extrêmement dangereux. Une mauvaise manipulation par les deux hommes aurait pu être dramatique puisque Verdun accueille depuis vendredi une reconstitution de la bataille où ont péri plus de 700.000 hommes entre le 21 février et le 19 décembre 1916.

Un millier de participants, de vingt nationalités différentes, sont réunis pour l'occasion.