Var : un pêcheur décède en touchant une ligne électrique avec son hameçon

publié le 03/07/2018 à 14:01

Le drame a eu lieu dans le petit village de Puget-sur-Argens dans le Var. Selon une information du quotidien Var-Matin, un homme de 30 ans est décédé lundi 2 juillet après un malencontreux accident de pêche, qui avait eu lieu la veille, près du chemin de la Gaudrade.



Lorsque le trentenaire a lancé son hameçon, celui-ci a touché une ligne électrique et le pêcheur a été électrifié. La victime est ensuite entrée en arrêt cardio-respiratoire. Et malgré l’arrivée des secours sur les lieux, ces derniers n’ont malheureusement pas pu ranimer la victime. Un véhicule du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) était notamment mobilisé sur place, en vain.

La victime n'a donc pas survécu aux blessures subies durant l'accident, dont on ignore les circonstances exactes, encore à l'heure actuelle.