publié le 05/07/2018 à 20:05

Vingt-trois ans après le meurtre et le viol d'une jeune fille dans le Val-d'Oise, un suspect âgé de 46 ans, confondu par son ADN, a été présenté au juge en vue de sa mise en examen, jeudi 5 juillet, a appris l'AFP auprès du parquet de Pontoise.



L'enquête a été rouverte à la fin de l'année 2017 et confiée à la Section de Recherches de Versailles dans le cadre d'un projet baptisé "Cold Case", mené par le parquet de Pontoise. Katell Berrehouc, une jeune fille de 19 ans, a été étranglée au domicile de ses parents, le 11 juillet 1995, à Auvers-sur-Oise. Malgré les prélèvements effectués et de lourdes investigations, l'instruction se solde par un non-lieu, en avril 2005.



L'affaire a été relancée une première fois en 2010, une campagne nationale de comparaison des prélèvements effectués dans le véhicule utilisé par le tueur en série Michel Fourniret. Sans succès.

Le parquet de Pontoise a décidé de la reprise des investigations en 2017 dans le but de procéder à de nouvelles analyses scientifiques, avec le concours des experts de l'Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale de Pontoise.





Les résultats permettent d'interroger le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Une trace ADN est retrouvée : celle d'un colporteur condamné en 1994 à Bobigny à cinq ans de prison pour vols avec violences et en 2011, à huit mois pour violences et agression sur sa conjointe, à Melun cette fois.



Le suspect, interpellé mardi, était présenté jeudi 5 juillet à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour meurtre et viols, des faits passibles de la réclusion à perpétuité. Lors de sa garde à vue, il a contesté les faits. Mais un nouveau prélèvement effectué et analysé en urgence a confirmé les résultats précédents, a indiqué le parquet, qui a requis son placement en détention provisoire.