Un selfie avec Kaaris pris à Fresnes inquiète les surveillants pénitentiaires

publié le 18/08/2018 à 10:28

Un selfie pris en prison et diffusé sur les réseaux sociaux agace les surveillants pénitentiaires. Il s'agit d'une photo postée le 16 août dernier, prise à l'intérieur de la prison de Fresnes. On y voit Kaaris au second plan, avec un autre détenu. Pour rappel, le rappeur est actuellement en détention après la bagarre qui l'a opposé à Booba à l'aéroport d'Orly, le 1er août dernier.



Une vidéo, aussi diffusée sur les réseaux sociaux, montre cette fois-ci le rappeur dans une cours de la prison. La géolocalisation indiquée est "Fresnes", comme le souligne le HuffPost.

Un surveillant pénitentiaire Force ouvrière de Fresnes, Cédric Boyer, confirme à nos confrères de Franceinfo que ce selfie a bien été "pris au centre pénitentiaire de Fresnes". D'après lui, les détenus se trouvaient "soit dans une cellule ou une salle d'activités". Cela soulève ainsi le problème de la présence de téléphones portables en prison.

Cédric Boyer ajoute : "On ne va pas caricaturer parce que cela concerne Kaaris, mais les téléphones, il y en a énormément en détention qui entrent par les parloirs et divers trafics. C'est aussi un problème de sécurité, car on sait que les évasions, les pressions sur les victimes, les trafics, c'est fait grâce aux téléphones portables qui sont en détention".

Il faut que les moyens soient mis en place afin de pouvoir lutter contre les téléphones portables en détention Cédric Boyer, surveillant Force ouvrière de Fresnes





Le surveillant de cette prison demande ainsi davantage de fouilles générales. "Fresnes est un établissement qui n'a pas connu de fouille générale depuis les années 2000. Pourquoi ne pas engager une fouille générale sur le site pénitentiaire ?". Il souligne aussi "qu'en octobre de l'année dernière, il y a deux personnes détenues qui ont été interpellées pour des préparatifs d'attentat depuis leur cellule de Fresnes. Il faut que les moyens soient mis en place afin de pouvoir lutter contre les téléphones portables en détention".



Depuis la diffusion du selfie, "des fouilles dans les cellules et retrouvé des téléphones portables dans les deux cellules des individus en question. Ces individus ont fait l'objet de comptes rendus d'incidents, au regard des éléments retrouvés dans leurs cellules et il y a une enquête qui sera mise en place par l'administration pénitentiaire", indique Cédric Boyer.