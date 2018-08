Un petit garçon de 4 ans chute de cinq étages à Clamart

publié le 14/08/2018 à 23:35

Une seconde d'inattention lui a suffi. Alors que sa mère était en train de préparer à manger dans la cuisine et qu'il regardait la télévision dans le salon avec ses sœurs, ce petit garçon de quatre ans s'est éloigné. D'après Le Parisien, il s'est dirigé vers le balcon, dont la porte aurait été ouverte par un courant d'air. L'enfant s'y serait glissé, aurait enjambé la barrière d'un mètre de hauteur et aurait basculé dans le vide, depuis le cinquième étage de l'immeuble.



C'est la gardienne qui a trouvé le petit garçon gisant sur le béton ce lundi 13 août vers 20 heures. "Une voisine est venue m’alerter. Elle avait entendu un boum et le cri de la mère du petit. Elle est allée à sa fenêtre et a aperçu le petit garçon en contrebas", raconte la mère de famille, encore sous le choc, au Parisien.

La gardienne est alors partie de son appartement du premier étage pour se précipiter chez la locataire du rez-de-chaussée, dont la terrasse avait mis un terme à la chute du petit garçon. La femme était absente. "Heureusement, javais les clés", confie la gardienne, au Parisien.

Les secours, rapidement sur place, ont placé l'enfant en coma artificiel avant de le transporter à l'hôpital Necker, à Paris. Il y a été opéré du cerveau pendant plusieurs heures. Comme le rapporte Le Parisien, l'intervention se serait "bien passée", d'après la gardienne de l'immeuble. Une cellule de soutien sera mise en place dans l'école maternelle de l'enfant dès la rentrée.