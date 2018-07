Un mystérieux email de Xavier Dupont de Ligonnès pourrait expliquer la tuerie

publié le 30/08/2016 à 07:49

Est-ce la fin du mystère, cinq ans après la disparition de la famille Dupont de Ligonnès ? Un livre qui paraît ces jours-ci, Le Disparu (éditions Ring), révèle l'existence d'un courrier électronique qui pourrait accréditer la thèse du suicide collectif.



Un mail qui constitue peut-être la clé de cette tuerie et éclaire en partie la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. Un courriel rédigé moins d'un an avant le drame et adressé à Dominique et Mathieu, deux vieux amis. Le père de famille indiquait être en plein marasme financier et envisageait le pire. "Si ça tourne mal, écrit-il, je n'ai que deux solutions, me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort (...) Post scriptum : je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool."

Xavier Dupont de Ligonnès veut rassurer ses destinataires - il ne s'agit que de précautions, écrit-il - avant de noter plus loin : "Je souhaite que même après enquête de police on ne puisse jamais laisser croire à mes parents que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles". Un testament glacial, annonciateur du plus noir des scénarios qui surviendra au mois d'avril 2011.