publié le 10/02/2021 à 17:06

C'est une affaire familiale sordide sur laquelle va devoir se pencher la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Un homme de 69 ans est jugé à partir de ce mercredi 10 février pour le meurtre de son fils de 15 ans, dont il est suspecté. Le corps de la victime avait été découvert dans l’appartement familial de Neuilly-sur-Seine, en juin 2017, en état de grande décomposition.

Comme le rapporte Le Parisien, le père aurait vécu près de 18 mois avec le cadavre de son fils dans le couloir et les enquêteurs estiment que le décès de l’adolescent remonterait à fin décembre 2015. Le sexagénaire a été interpellé après que les autorités se soient rendues à son domicile pour procéder à une expulsion, comme il ne payait plus ses loyers.

À l'intérieur, un policier, accompagné d'un huissier et d'un serrurier, font face à une odeur macabre et découvrent le corps de la victime dans le couloir, recouvert par un tapis et des couvertures. Son père, qui s'est poignardé ce jour-là, est alors hospitalisé dans un état grave avant d'être mis en examen.

Niant les faits de meurtre, le père de famille a expliqué aux enquêteurs que son fils était tombé tout seul sur un couteau. Son procès, qui débute aujourd'hui, doit durer jusqu’à ce vendredi 12 février.