Rien ne sert de courir, il faut partir à point à jeun. C’est en somme le message qu’a souhaité faire passer le tribunal de Grande instance de Meaux (Seine-et-Marne) à un chauffeur de poids lourd interpellé dans la soirée du 25 août alors qu’il roulait à 15 km/h sur l'autoroute en état d'ébriété. C’est un automobiliste qui a signalé la conduite dangereuse de ce semi-remorque qui circulait à vitesse réduite en direction de la Belgique sur l’autoroute A4, à une trentaine de kilomètres à l’est de Paris, rapporte Ouest France . Après avoir été contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, ce chauffeur de nationalité lituanienne a été contrôlé avec "plus de 2 grammes d’alcool dans le sang" par les gendarmes. Ces derniers ont également plusieurs bouteilles d’alcool ont été retrouvées dans la cabine de ce camion.

Un chauffeur de poids lourd roule à 15 km/h sur l'autoroute en état d'ébriété

Cet homme de 52 as a écopé d’une amende 450€ et six mois de suspension de permis pour sa conduite dangereuse à Meaux.

