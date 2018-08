Tirs racistes à Beaune : les deux auteurs présumés mis en examen et écroués

publié le 12/08/2018 à 20:48

Les deux hommes suspectés d'avoir blessé sept jeunes dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier à Beaune (Côte-d'Or) pour des motifs racistes, ont été mis en examen et écroués ce dimanche 12 août à Dijon, a indiqué le parquet.



Âgés tous deux de 31 ans et déjà connus de la justice pour des faits "de vols et de violences" les mis en cause avaient été interpellés vendredi dans les Bouches-du-Rhône. Ils sont poursuivis pour "tentative d'assassinat, violences aggravées par (...) notamment la circonstance que les faits ont été commis en raison de l'appartenance à une soi-disant race, religion ou ethnie, réelle ou supposée, injures publiques à caractère racial, menaces de mort à caractère racial", a précisé Thierry Bas, le procureur de la République adjoint de Dijon.

