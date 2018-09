publié le 26/09/2018 à 11:34

Il y a deux ans, les vacances de cette famille ont viré au cauchemar... En août 2016, la famille Hosana part profiter de quelques jours en Espagne et réserve une maison sur la plateforme de location Airbnb. Une maison extrêmement sécurisée et un "paradis pour les enfants", selon l'annonce.



Mais une fois sur place, la réalité est tout autre. Un puits de dix mètres de profondeur se trouve au milieu de la véranda, la piscine n'est pas sécurisée, les terrasses ne sont pas équipées de garde-corps... La maison s'apparente même à un véritable piège pour la jeune génération.

Et quelques heures après leur arrivée sur place, le drame se produit. Sacha, âgé de 7 ans, joue avec ses frères lorsqu'il chute de plusieurs mètres d'une des terrasses de la maison. Pour l'enfant, les conséquences sont extrêmement lourdes : "Il a frôlé la mort, son rein droit a explosé sous le choc. D'autres organes ont été touchés comme le foie. Une hémorragie interne s'est déclenchée, on l'a emmené aux urgences avec un pronostic vital engagé", raconte Laurent Hosana, le père de famille, au micro de RTL.

Le silence d'Airbnb

Depuis cet accident, ce dernier tente en vain de joindre la plateforme de location. "Airbnb sait pertinemment que, dans cette maison, s'est joué un drame. Mon fils a failli mourir et a laissé un rein à l'âge de 7 ans", déplore-t-il.



Sans réponse, sans dédommagement, sans explication... Laurent Hosana a alors envoyé un courrier recommandé au directeur général d'Airbnb avec une photo de l'énorme cicatrice présente sur le corps de son jeune fils. Résultat ? La famille reçoit une réponse laconique de l'entreprise qui a simplement écrit qu'elle transférait le courrier au siège en Irlande.

Voici sa réponse, si l’on peut dire. pic.twitter.com/FDpFObEXi3 — airSVP (@airsvp) 26 septembre 2018

Une action coup de poing

C'est pourquoi Laurent Hosana a décidé de passer à l'offensive en menant une action coup de poing mercredi 26 et jeudi 27 septembre. Pas moins de neuf camions vont sillonner les rues de Paris pour passer dans les lieux les plus touristiques et devant le siège parisien d'Airbnb.



Sur les véhicules ? De grandes affiches en français et en anglais comme "un site qui vend du rêve, c'est bien. Et quand ça tourne au cauchemar, vous répondez quoi ?", "quand un enfant comme mon fils a un grave accident à cause d'une location dangereuse, vous pourriez répondre ?" ou encore "vous m'entendez mieux maintenant, prenez vos responsabilités".

À Paris, l'action coup de poing d'un père de famille contre la plateforme Airbnb