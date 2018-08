publié le 19/08/2018 à 21:15

C'est une bisbille entre voisins peu commune qui a eu lieu à Saint-Etienne (Loire).Comme le rapporte France Bleu, un homme sourd et muet a contacté la police parce il s'est aperçu que la façade de son appartement avait été endommagée dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 août. Si il n'est pas blessé, une vitre est brisée et ses volets ont reçu plusieurs impacts.



Rapidement un voisin avoue aux forces de l'ordre avoir tiré sur la façade de l'homme handicapé. La raison : il ne supportait plus les cris de de son voisin sourd et muet durant la nuit. L'arme utilisée était une carabine "de type fête foraine" selon la police.

L'homme de 45 ans, qui n'était pas connu des services de police, a été placé en garde à vue toujours selon France Bleu. Il a été relâché dans la même journée avec une convocation.