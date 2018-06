publié le 14/06/2018 à 16:55

Les faits se sont déroulés le vendredi 1er juin à Montreuil-au-Houlme (Orne). Les propriétaires d'un jeune labrador de dix mois reçoivent un coup de téléphone de leur voisin. L'homme âgé d'une soixantaine d'années leur raconte avoir tué accidentellement leur jeune labrador près d'une mare, en pensant viser un ragondin.



Comme le rapporte L'Orne Combattante, le vétérinaire qui a examiné la dépouille du chien a recensé 156 plombs dans le corps de l'animal, dont 101 dans la tête. Le 5 juin dernier, le couple propriétaire du chien a porté plainte contre l'ancien élu désormais retraité. Convoqué et interrogé par les gendarmes, il a reconnu avoir "tué volontairement le chien" car celui-ci le "gênait".

Trois chiens avaient déjà disparu

Une confession qui a amené le couple à s'interroger sur la disparition de quatre de ces précédents chiens. "C’est le quatrième chien que nous perdons. Deux chiens de chasse et une petite chienne d’un an et demi ont disparu. Comme on sait qu’il n’aime pas les chiens et qu’il se plaignait des aboiements, on se pose des questions. Mais il nous a dit qu’il ne les avait jamais tués", ont-il confié à L'Orne Combattante.

Alertée, la Fondation assistance aux animaux s'est constituée partie civile sur le dossier. Si les faits sont qualifiés par la justice d'acte de cruauté envers un animal domestique, le voisin encourrait jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros.