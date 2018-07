publié le 30/07/2016 à 11:04

Il s'est présenté spontanément à la police mercredi 27 juillet, Franck Petitjean est le père adoptif d'Abdel Malik Petitjean, l'un des deux terroristes de Saint-Etienne-du-Rouvray. C'est son frère qui lui a annoncé que son fils était l'un des assaillants abattus à la sortie de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray avec Adel Kermiche après avoir tué le père Jacques Hamel et blessé un paroissien. Une perquisition a ensuite été menée au domicile bordelais de Franck Petitjean, son ordinateur a été saisi et examiné par les autorités mais aucune charge n'a été retenue contre lui et il a été laissé libre.



Franck Petitjean n'est pas la père naturel d'Abdel Malik, comme il l'a expliqué à Sud-Ouest. Il l'a reconnu alors que celui-ci "n'avait que 5 ou 6 mois" en 1997, mais divorcée de sa mère en 2011 il s'installe à Bordeaux et cesse de s'occuper de l'éducation de son fils. Il confie n'avoir plus vu celui-ci depuis "un peu plus de trois ans."

Pour ce soudeur de 46 ans, la surprise a été totale mercredi quand il a appris la nouvelle. "Malik était adorable. Crédule. Daech lui a monté la tête, retourné le cerveau. Je l'ai eu au téléphone au début du mois de juillet, il était avec son cousin à Nancy. Il m'a dit qu'il voulait venir en vacances à Bordeaux au mois d'août." Il décrit son fils comme "quelqu'un de gentil (...) poli et serviable" qui voulait "travailler comme commercial." Abdel Malik Petitjean était un savoyard de 19 ans, il n'avait pas de casier judiciaire mais était fiché "S" depuis le 29 juin après s'être rendu en Turquie. Des vidéos où il prête allégeance à l'État islamique ont été retrouvées.

Concernant sa radicalisation, son père raconte "il y a trois mois et demi environ mon ex-femme m'a appelé en me disant qu'elle était convoquée par l'imam d'Aix-les-Bains avec Malik. Elle m'a expliqué qu'il traînait avec des barbus. Quand j'ai voulu mettre mon fils en garde, il m'a répondu que j'étais raciste. En trois mois, ils l'ont endormi et lui ont retourné le cerveau. Dans la famille et dans son entourage personne n'a rien vu."

Franck Petitjean est aussi père d'une fille, née de sa relation avec la mère d'Abdel Malik, il se dit très inquiet pour elle, craignant qu'elle soit endoctrinée elle-aussi : "Je n'ai aucune nouvelle. J'ai peur qu'elle se venge car elle était très proche de son frère." Cette jeune femme a été interpellée mercredi 27 juillet en compagnie de son ami mais ils ont finalement été relâchés.