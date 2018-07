Rhône : un pompier pyromane condamné pour une vingtaine d'incendies

publié le 30/05/2018 à 12:42

Il était fasciné par feu. Fabrice D., ancien pompier volontaire de 51 ans, a été condamné lundi 28 mai à 5 ans de prison dont 3 fermes par le tribunal de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Il a été reconnu coupable du déclenchement volontaire d'une vingtaine d'incendies en seulement trois mois, rapporte Le Progrès.



Entre janvier et avril, Fabrice D. a donc allumé une vingtaine de feux de poubelles et de locaux aux alentours de Thizy-les-Bourgs. Sur des images de vidéosurveillance, on le voit contempler pendant une vingtaine de minutes un incendie qu'il a lui-même allumé, selon LyonMag. En plus de sa condamnation, il devra indemniser les victimes.

Après avoir arrêté son activité de pompier car sa femme trouvait qu'il y consacrait trop de temps, il s'est réfugié dans l'alcool et est devenu pyromane. Le cinquantenaire avait déjà été condamné en 2012 à quatre ans de prison pour avoir allumé des incendies dans le sud de la France.