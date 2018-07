et AFP

publié le 30/11/2016 à 18:27

Alors qu'il circulait à bord d'une voiture, ivre et sans permis en février 2013, un homme de 25 ans avait tué deux policiers en rentrant dans leur véhicule sur le périphérique parisien. Mercredi 30 novembre 2016, il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Julien Eyraud, l'avocat général, avait requis une peine de 17 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté à hauteur des deux tiers.



Multirécidiviste, cet homme compte dix condamnations dans son casier judiciaire, dont sept ont été prononcées pour des conduites sans permis, souvent en état d'ivresse. Pour cette affaire, il était inculpé de violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, un crime passible de 20 ans de réclusion criminelle. Au moment des faits, il sortait d'une discothèque et avait 1,4 gramme d'alcool par litre de sang, soit environ trois fois la limite légale. L'accident avait entraîné la mort de deux policiers de la BAC Nord parisienne, à proximité de la porte de la Chapelle. Un troisième agent avait été grièvement blessé à cause du choc.