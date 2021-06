Paris : une septuagénaire perd son doigt lors d'un vol à l'arraché

Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Une septuagénaire a eu le doigt coupé lors d'un vol à l'arraché le 17 juin dans le bois de Boulogne, rapporte Le Parisien. L'agression a eu lieu vers 21h30 près du Jardin d'Acclimatation alors que la victime récupérait sa voiture garée dans le bois de Boulogne.

La septuagénaire est alors montée dans son véhicule, a déposé son sac sur le siège passager avant et n'a pas verrouillé sa voiture, précise Le Parisien. À un feu rouge, un homme habillé de noir et cagoulé a ouvert la portière pour s'emparer du sac à main. La victime a tenté de retenir ce dernier, sauf que le voleur a tiré la lanière en cuir encore plus fort, ce qui a sectionné le doigt de la victime. L'individu a ensuite pris la fuite avec le sac.

Sur place, les pompiers ont pu récupérer la phalange du majeur gauche arrachée. Quant à la victime, elle a été conduite à l’hôpital Georges-Pompidou. Une enquête pour "vols avec violence ayant possiblement entraîné une infirmité permanente" a été ouverte. Les recherches se poursuivent pour trouver l'identité du voleur à l'aide des images de vidéosurveillance entre le carrefour Sablons, Neuilly et la porte Maillot dans le XVIe à Paris. Les techniciens de la police scientifique ont essayé de récupérer des indices de l'agresseur sur la voiture de la victime.