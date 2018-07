et La rédaction numérique de RTL

publié le 13/07/2018 à 09:46

La transaction immobilière ne s'est pas passée comme prévu. Une famille allemande avait rendez-vous jeudi 12 juillet au matin dans un bar du XIXe arrondissement de Paris pour négocier l'achat d'un appartement.



Le vendeur leur avait demandé de venir avec 100.000 euros en liquide pour amorcer les négociations, une requête peu habituelle. Les quatre membres de la famille arrivent au rendez-vous avec le soi-disant vendeur vers 11 heures, avec leur argent dans un sac.

Au cours du rendez-vous, le vendeur âgé d'une quarantaine d'années est sorti du bar avec la mère et la fille, qui transportait le sac contenant l'argent liquide. Le faux vendeur a alors arraché le sac et s'est enfui en voiture avec un complice qui l'attendait devant. La fille, née en 1992, a tenté de s’accrocher au sac et a lourdement chuté au sol. Elle est légèrement blessée à la hanche.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Paris. La voiture des voleurs a déjà été retrouvée : ils ont été obligés de l'abandonner à quelques mètres du bar, à cause d'une crevaison.