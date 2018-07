publié le 30/04/2017 à 00:24

Trois des quatre personnes arrêtées ont reconnu les faits. Deux hommes de 23 ans originaires de Beauvais et Méru, dans l'Oise, et deux mineurs de 15 et 17 ans de Persan, dans le Val-d'Oise, sont soupçonnés d'avoir enlevé un étudiant parisien de 25 ans et de l'avoir torturé pour obtenir son numéro de carte bleue, comme le rapporte Le Parisien. Ils ont été mis en examen mercredi 26 avril.



C’est alors qu'il rentrait chez lui à pied, à Paris, que les quatre jeunes lui ont proposé de le raccompagner en voiture. Ils l'emmènent dans un champ non loin de la commune de Boran-sur-Oise. Selon le quotidien régional, il lui ont fait subir toutes sortes de torture afin qu'il leur dévoile le numéro de sa carte bleue : ils lui donnent des coups de pied dans la tête, essayent de lui crever les yeux, le brûlent avec un briquet et lui font subir des violences sexuelles.

La victime a été retrouvée le 19 avril, nue, dans un bois proche de Boran-sur-Oise par une promeneuse. "La victime souffrait de nombreuses fractures dont certaines avaient causé des lésions organiques, son état laissait penser qu’il avait fait l’objet non seulement de violences, mais également d’actes de torture", a expliqué Amélie Cladière, procureure de la République de Senlis, au Parisien. C'est grâce à des témoignages de proches et aux images de vidéosurveillance que les personnes chargées de l'enquête ont pu retrouver le véhicule. Les quatre personnes interpellées sont soupçonnées de tentative d'assassinat, vol, séquestration et tentative d'extorsion. Le pronostic vital de la victime n'est plus engagé.