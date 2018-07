publié le 02/07/2018 à 06:30

C'est un banc assez long, d'une dizaine de places à l'ombre. Il est recouvert d'un toit avec des piliers en forme d'arbre, et il est toujours froid. Le froid vient du réseau de climatisation qui est sous la capitale.



Sous Paris, il y a 70 kilomètres de tuyaux dans lesquels circulent de l'eau froide. Ce réseau sert à refroidir les musées (le Louvre, par exemple), les ministères et les centres commerciaux.

En fait il y a six grosses centrales de froid cachées sous la capitale. Il y en une sous le Grand Palais, une autre vers l'Opéra. Ce sont d'énormes machines qui produisent de l'eau glacée. Pour cela, elles ont besoin d'une source permanente, d'un fleuve (en l'occurrence, la Seine).

Quand l'eau arrive, elle passe dans un compresseur. C'est un appareil qui lui retire ses calories, et donc qui fait baisser la température jusqu'à 5 degrés. Ensuite, cette eau est envoyée dans les 70 kilomètres de tuyaux.

Les lieux frais de Paris recensés

Un réseau de froid, ça fonctionne à l'électricité. Mais il en faut deux fois moins qu'une climatisation classique. C'est plus écologique. La mairie installera d'autres bancs dans Paris, notamment un à Paris Plage cet été.



Elle vient aussi de créer une application pour téléphone qui recense tous les endroits frais de la capitale. Son nom : Extrema Paris. Vous mettez votre adresse et vous avez autour de vous les parcs, les lieux de cultes, les églises et les piscines les plus proches.