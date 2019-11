Un RER C (image d'illustration)

publié le 08/11/2019 à 13:04

Le trafic du RER C devait reprendre progressivement à 11 heures, ce vendredi 8 novembre, mais la situation reste encore extrêmement perturbée. Un corps a été retrouvé ce matin, à la station Pereire, dans le XVIIe arrondissement de Paris.

Dans un premier temps, le trafic entre Pereire et Pontoise a été totalement interrompu pour permettre aux gendarmes et aux pompiers d'intervenir, une interruption qui a impacté l'ensemble des lignes du réseau. À 10 heures, d'après le compte Twitter du RER C, les pompiers ont terminé leur intervention, mais la SNCF invite les passagers à "noter que le trafic sera perturbé sur l'ensemble de la ligne". "Des suppressions, ralentissements, ou modifications de dessertes sont à prévoir", est-il écrit sur le réseau social.

En effet, certains trains ont été supprimés au départ de Pont de Rungis. La SNCF conseille aux passagers qui doivent emprunter le RER de consulter les horaires de passage sur le site internet des transiliens.

🔴 InfoTrafic #RERC



Une situation grave vient de se produire : un corps a été découvert sur les voies à Pereire. La circulation est interrompue entre Pontoise et Pereire pour permettre l'intervention des pompiers et de la police.

🕛 La reprise du trafic est estimée à 11h. pic.twitter.com/TLGGpKN6qJ — RER C TRANSILIEN (@RERC_SNCF) November 8, 2019