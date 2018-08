Paris : grièvement blessé en tentant d'arrêter un voleur au Sacré Cœur

publié le 04/08/2018 à 04:30

Une chute violente. Un homme issu de la communauté des gens du voyage a été grièvement blessé dans la nuit de jeudi à vendredi 3 août, après avoir essayé d'arrêter un voleur au Sacré Cœur, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien.



Il était environ 3 heures lorsqu'il a aperçu le malfrat dérober le sac à main d'une femme. L'homme s'est alors lancé à sa poursuite, accompagné de son frère et son cousin. Ils ont cependant perdu la trace du voleur, avant que ce dernier ne revienne cinq minutes plus tard armé de deux barres de fer.

Le malfaiteur a alors chargé ses trois poursuivants qui se sont défendus avec un manche de pioche. Mais dans la rixe, l'un d'eux et le voleur sont passés par-dessus un parapet et ont dégringolé 10 mètres plus bas.

Si après la chute le voleur a tout de même réussi à s'échapper mal en point, l'autre victime a été transportée dans un état grave à l'hôpital Beaujon de Clichy dans les Hauts-de-Seine, relate Le Parisien. Les policiers ont finalement retrouvé le malfaiteur dans le IXe arrondissement de la capitale. Il a été amené à l'hôpital et placé sous surveillance policière.