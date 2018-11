publié le 06/11/2018 à 12:07

C'est sans doute le genre de situation qui se rapproche de la définition d'un miracle. Le 26 octobre dernier, un pêcheur à la ligne de Nouvelle-Zélande découvrait, flottant sur l'eau, un jeune garçon de 18 mois. Un hasard qui a sauvé la vie du petit Malachie Reeve.



"J'ai cru que c'était juste une poupée", a raconté le pêcheur Gus Hutt au journal Whakatane Beacon, repris par l'AFP. Sur une plage de la Bay of Plenty, sur l'Ile-du-Nord, où il se préparait à sa pêche matinale, Gus Hutt n'en a pas cru ses yeux. "J'ai tendu la main, je l'ai saisi par le bras et même là, je croyais encore que c'était juste une poupée", se souvient-il.

"Son visage avait l'air d'être en porcelaine, avec ses cheveux courts aplatis sur le visage, mais il a lâché un petit cri et je me suis dit : 'Oh mon Dieu, c'est un bébé et il est en vie'", raconte le pêcheur. L'enfant avait échappé à la vigilance de ses parents qui campaient dans un site du bord de mer. Après avoir ouvert la tente de ses parents endormis, il est parti vers l'eau, où il s'est fait happer par le courant.

Un hasard qui lui a sauvé la vie

"Il flottait à un bon rythme dans le courant. Si je n'avais pas été là ou si j'avais été là une minute plus tard, je ne l'aurais pas vu", a poursuivi le pêcheur. "Il a eu beaucoup de chance mais il n'était pas destiné à partir. Ce n'était pas son heure". Un miracle donc car Gus Hutt était ce jour-là à plusieurs centaines de mètres de son spot de pêche habituel.



Alertés, les parents de l'enfant se sont précipités à la réception du camping. Sa mère, Jessica Whyte, a expliqué au site d'informations Stuff, que son fils était alors "violet, froid et avait l'air plus petit que d'habitude".

Sept enfants morts noyés en 2017

L'enfant s'est cependant bien remis de l'épreuve après avoir reçu des soins: "Il est égal à lui-même. Peut-être qu'il aura appris à se méfier de l'eau, à ne pas se précipiter sur la plage".



Jonty Mills, directeur général de Water Safety New Zealand, organisation chargée de promouvoir la sécurité dans les rivières, lacs et plages, a déclaré à l'AFP qu'il s'agissait d'une "histoire plutôt miraculeuse", appelant les parents à la vigilance.



En 2017, sept enfants d'âge pré-scolaire sont morts noyés, ainsi que trois enfants de moins de cinq ans depuis le début de l'année. "Il faut moins d'une minute pour qu'un enfant se noie", a-t-il prévenu. La sécurité des petits "nécessite une surveillance adulte de tous les instants".

