publié le 28/08/2016 à 19:32

"Le bruit était très puissant, on se demandait ce qui se passait." Un avion a surpris de nombreux habitants de la ville de Nice samedi 27 août, comme le rapportent des riverains au quotidien Nice-Matin. Selon des témoignages, l'engin, un Boeing 737 de la compagnie Turkish Airlines reliant Istanbul à Nice, volait anormalement bas, et a causé un étonnant vacarme.



L'appareil a provoqué la crainte de certains dans un contexte marqué par l'attaque du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Plus de peur que de mal : selon l'application aéronautique Flightradar, l'avion a en fait raté son approche et a dû survoler la ville pendant quelques minutes avant d'atterrir.

@AeroportNice @Nice_Matin approche manquée de Turkish Airlines avec large survol du centre ville et des collines. pic.twitter.com/ucYBiVoaKq — Pierre Pire (@pierrepire) 27 août 2016

"On a d'abord entendu le bruit. On a levé les yeux vers le ciel. Là on a vu l'avion. Il nous a semblé très bas. Il a continué sa route vers l'aéroport. C'était un avion de ligne, pas un jet privé", racontent deux témoins à Nice-Matin. "J'étais volets fermés. J'ai entendu un énorme bruit. Je me suis fait la réflexion que désormais on avait peur au moindre événement inhabituel", relate une riveraine située à proximité du port. Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoignages ont interrogé les médias locaux et la municipalité sur les raisons de ce vol inquiétant.