Nantes : "Le policier lui a tiré dessus alors qu'il était déjà immobile", selon un témoin

publié le 04/07/2018 à 09:25

Que s'est-il passé mardi 3 juillet dans la soirée à Nantes ? Des émeutes ont éclaté dans plusieurs quartiers de la ville après la mort d'un jeune homme de 22 ans, tué d'un tir de la police lors d'un contrôle dans le quartier du Breil. La police assure avoir agi en situation de légitime défense, mais les versions divergent.



"Il (la victime, ndlr) a juste essayé de faire une marche arrière. La voiture s'est explosée contre le mur. Il était déjà immobile, il ne pouvait rien faire d'autre. Le policier est arrivé, il lui a tiré dessus alors qu'il était déjà immobile", relate un témoin auprès de Marion Lopez, une journaliste indépendante.

"Ils n'ont même pas cherché à l'assister pour faire les premiers soins. Ils n'ont rien fait. Il y a juste une policière qui a mis ses mains pour l'aider et c'est la police qui nous a dit d'appeler les secours. Les pompiers sont arrivés au bout de 10-15 minutes", précise ce témoin.

Le SRPJ de Nantes et l'Inspection générale de la police nationale sont saisies de l'enquête afin de déterminer les causes du drame et dans quelles circonstances le policier a fait usage de son arme.