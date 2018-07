publié le 27/12/2016 à 10:03

Samedi 24 décembre, au milieu de l’après-midi, un homme a agressé une femme de 35 ans dans le hall de son immeuble en étant armé d’un pic à fondue. L’agression, rapportée par le quotidien Presse Océan, s’est déroulée au moment où la Nantaise regagnait son appartement, situé rue Georges-Leygue, sur l'île Beaulieu, et patientait devant l’ascenseur.



Un homme a alors surgi de la cage d’escalier en la menaçant avec son pic à fondue. L’agresseur a placé l’objet tranchant sous la gorge de sa victime pour lui réclamer de l’argent. La femme de 35 ans n’a pas opposé de résistance et lui a laissé son portefeuille avec 100 euros en billets. L’homme s’est ensuite enfui avec son butin.

Après avoir retrouvé ses esprits, la victime s’est rapidement rendue au commissariat le plus proche de chez elle pour déposer une plainte. Le journal Presse Océan précise qu’une enquête a été ouverte pour "extorsion sous la menace d’une arme". Le suspect n’a pas été retrouvé pour le moment.

