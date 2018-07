Nantes : ce que l'on sait de la mort d'un jeune homme tué par un tir de police

et Eléanor Douet

Un jeune homme de 22 ans est mort, avoir avoir été touché par balle lors d'un contrôle de police mardi 3 juillet à Nantes, en Loire-Atlantique. L'annonce de sa mort, qui s'est rapidement propagée, a provoqué des émeutes dans trois quartiers de la ville : au Breil où a eu lieu le drame, aux Dervallières et à Malakoff.



Des voitures et des bâtiments publics ont été incendiés et les forces de l'ordre ont été visées par des jets de projectiles. Après une nuit de violences, le calme est revenu, mais les forces de l'ordre restent mobilisées pour assurer la sécurité.

Le procureur de la République de Nantes a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort de cet homme. Elle est confiée à la police judiciaire de Nantes. L'inspection générale de la police nationale (IGPN) de Rennes est également saisie.

Deux versions des faits

Les faits débutent vers 20h30 mardi dans le quartier du Breil, situé au nord-ouest de Nantes. Une brigade repère une voiture qui commet plusieurs infractions dans le quartier. Les CRS qui ont reçu l'ordre de ramener le conducteur de 22 ans au commissariat, lui demandent de se garer. C'est à ce moment là que la situation a dérapé.

"Le conducteur, faisant mine de sortir de son véhicule, a percuté un fonctionnaire de police" qui a été légèrement blessé aux genoux, a indiqué Jean-Christophe Bertrand le directeur départemental de la Sécurité publique.



"À ce moment-là, le chauffeur a fait une marche arrière pour se soustraire au contrôle, a heurté un CRS, ce qui a entraîné immédiatement une réplique d'un de ses collègues, qui était en sécurisation du contrôle et qui a utilisé son arme, blessant grièvement le chauffeur du véhicule", précise-t-il.



Si la police assure avoir agi en situation de légitime défense, un témoin de la scène présente une toute autre version des faits. "Il (la victime, ndlr) a juste essayé de faire une marche arrière et ils l'ont tamponné contre le mur. La voiture s'est explosée contre le mur. Il était déjà immobile, il ne pouvait rien faire d'autre. Le policier est arrivé, il lui a tiré dessus alors qu'il était déjà immobile", relate un témoin auprès de Marion Lopez, une journaliste indépendante.



"Ils n'ont même pas cherché à l'assister pour faire les premiers soins. Ils n'ont rien fait. Il y a juste une policière qui a mis ses mains pour l'aider et c'est la police qui nous a dit d'appeler les secours. Les pompiers sont arrivés au bout de 10-15 minutes", précise ce témoin.

Qui est la victime ?

La victime, Aboubakar F., avait 22 ans et était originaire de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). Connu défavorablement des services de police, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré en juin 2017 par un juge d'instruction de Créteil dans le cadre d'une procédure pour vol en bande organisée, recel, et association de malfaiteurs.



Le véhicule qu'il conduisait était inscrit au fichier des véhicules signalés pour trafic de stupéfiants. L'homme faisait également l'objet de nombreux signalements pour vol par effraction, menaces de mort, vols en bande organisées et association de malfaiteurs.



Touché par balle à la carotide, il est mort vers 23 heures à son arrivée au CHU de Nantes.

Des émeutes dans trois quartiers

Au Breil, aux Dervallières et à Malakoff, la mort du jeune homme a entraîné une nuit d'émeutes. Les forces de l'ordre ont été prises à partie et visées par des jets de cocktails Molotov. Des voitures ont été incendiées, des commerces ont été pris pour cibles, tout comme des bâtiments publics.



Près de 200 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour ramener le calme. Vendredi matin, la situation était de nouveau sous contrôle malgré des dégâts très importants.

