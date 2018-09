publié le 11/09/2018 à 15:51

Le parquet de Lorient n'en démord pas. À Etel dans le Morbihan, un couple a décidé d'appeler leur fils Ambre, un prénom jugé trop féminin par le parquet qui a requis un changement de prénom, relate France Bleu Breizh Izel. Il estime que ce prénom apporte un risque de confusion de sexe, qui pourrait nuire à l'enfant.



C'est l'officier d'état civil qui a signalé le cas d'Ambre à sa naissance en janvier 2018. Ses parents, deux femmes, ont été assignées devant le juge des Affaires familiales. Et celui-ci n'a pas considéré qu'un changement de prénom était justifié. Mais le parquet de Lorient ne lâche rien, et fait appel de la décision du juge.

"La société est très injuste, elle laisse passer des prénoms très ridicules, comme Clitorine", déplore la mère d'Ambre auprès de France Bleu. Elle considère qu'elle est "victime d'acharnement" de la part du parquet de Lorient.

D'autant plus que le litige ne sera réglé que fin avril 2019, date à laquelle l'affaire pourra être rejugée. "En attendant, moralement et financièrement c'est difficile", témoigne la mère. À cette date, Ambre aura déjà 1 an et demi, et aura appris son prénom.