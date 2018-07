et Clémence Bauduin

publié le 31/10/2016 à 15:40

Une scène de ménage a tourné au drame à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Un homme de 39 ans a été interpellé dans la nuit du 30 au 31 octobre. Celui-ci est soupçonné d'avoir tué sa femme à la suite d'une dispute conjugale. Il aurait enterré son corps dans la cave en terre de son immeuble. Le frère de la victime, âgée de 35 ans, a donné l'alerte.



N'ayant pas de nouvelles de sa sœur, il s'est rendu au domicile de son beau-frère pour lui demander des comptes. Mais ce dernier ne lui aurait pas apporté de réponses satisfaisantes. Le ton est alors monté entre les deux hommes. Le frère de la victime a décidé d'appeler la police. Une fois sur place, les forces de l'ordre ont essayé de tirer la situation au clair. C'est alors que le mari est très rapidement passé aux aveux et a indiqué le chemin de la cave aux enquêteurs.



Quatre jours plus tôt, l'individu aurait enterré sa femme après avoir creusé un trou d’un mètre de profondeur dans la cave en terre meuble. Celui-ci aurait tué sa femme lors d'une dispute qui a mal tourné. En garde à vue depuis ce 31 octobre, l'homme n'a pas fourni de plus amples explications.