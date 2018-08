publié le 20/08/2018 à 19:06

La récidive aura été rapide. Un quadragénaire, sorti de prison le 10 août, a été mis en examen et écroué ce dimanche 19 août pour viols et violences sur son ex-compagne et les enfants de celle-ci, au bout de trois jours de liberté conditionnelle. Il venait de purger une peine de 19 mois pour des violences sur celle-ci, comme le raconte France Bleu.





L'ancien détenu, qui avait pourtant interdiction d'approcher le domicile de son ex-conjointe, s'y rend le 13 août. Rapidement, la scène dégénère : il fait preuve de violence à l'égard des deux enfants de 6 et 9 ans avant de s'en prendre à leur mère et d'imposer à celle-ci des rapports sexuels non consentis.

Un terme a été mis à ces violences au bout de cinq jours seulement, lors de la visite d'une assistante sociale. L'homme a été déféré devant le parquet d'Orléans dimanche 19 août puis mis en examen pour viols et violences aggravé, avant de retrouver la prison.