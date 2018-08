publié le 08/08/2018 à 12:11

L'Occident n'est pas épargné par le trafic d'êtres humains. Un réseau a été démantelé par les autorités espagnoles avec l'aide d'Europol (l'Interpole européen), selon une information dévoilée par Europe 1. Après l'esclavagisme moderne en Libye, c'est désormais en Europe que la police traque ce genre de trafic.



7 personnes ont été arrêtées d'après la radio d'information, puis incarcérées. Elles sont donc poursuivies pour trafic d'êtres humains, de migrants venus d'Afrique, notamment du Mali, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, et qui espéraient trouver une vie meilleure en Europe.

Mais une fois arrivés en Espagne, les trafiquants les faisaient passer dans des centres de soin gratuits afin de les remettre en forme. Puis, ils les transportaient en bus ou en taxi avec la complicité du chauffeur, jusqu'en France pour les vendre.

Nieto Barroso, inspecteur en chef espagnol chargé du renseignement et de l’analyse des risques au sein de l'unité centrale de lutte contre l'immigration illégale, raconte : "Il y a des gens en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui vont acheter quatre, cinq, sept personnes africaines et ils les envoient devant les portes des églises, des supermarchés pour mendier ou bien ils les font travailler dans des écuries. On parle vraiment d’esclavage. L’esclavage du XXIe siècle".



L'heure, pour les policiers, est alors de tracer les contacts dans les téléphones et agendas de ces trafiquants pour tenter d'identifier les acheteurs européens de ces victimes. Selon une évaluation encore provisoire, le montant de ce trafic s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros.