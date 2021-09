Meuse : contrôlé sans permis, il se fait passer pour son frère gendarme

Les faits remontent à septembre 2019. À Brabant-sur-Meuse au nord de Verdun dans la Meuse, un automobiliste qui roulait sans permis, s'est fait contrôler pour excès de vitesse. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, ne va pas décliner sa propre identité, mais va se faire passer pour son frère gendarme. Ce qui lui a coûté cher.

Selon les informations de l'Est Républicain, le quinquagénaire a ainsi essayé de se soustraire aux poursuites. Habitué des infractions routières, l'homme avait déjà été condamné en 2008 pour alcool au volant et en 2019, pour conduite sans permis et sans assurance.

Ça ne l'a visiblement pas empêché de récidiver en septembre 2019. La supercherie a vite été repérée par les enquêteurs et l'homme a été jugé et condamné à trois mois de prison avec sursis et à 300 euros d’amende, selon le quotidien local.