et La rédaction de RTL

publié le 30/04/2018 à 07:31

Stupeur et colère. Le meurtre d'Angélique, 13 ans, disparue depuis mercredi 25 avril et retrouvée dans la nuit de samedi à dimanche, a touché les habitants de la ville de Wambrechies (Nord), où elle a été enlevée.



"C'est une petite fille qu'on a connue toute petite", raconte une mère de famille de Wambrechies. Elle se rappelle que ses enfants jouaient avec Angélique, une adolescente "toujours souriante" et "pleine de vie". Georges, un riverain du parc où Angélique a été enlevée, décrit un "quartier très tranquille". "C'est très triste", confie-t-il à RTL.

Une rose blanche à la main, Francine est venue de Lille pour la déposer devant le parc, devenu un lieu de recueillement. "Je suis vraiment touchée", explique-t-elle à RTL. Submergée par l'émotion, elle dit ne pas trouver les mots face à ce meurtre. "J'espère qu'il va payer."

Une marche blanche le 1er mai

Le meurtrier présumé d'Angélique est un homme de 45 ans, inscrit sur le fichier des délinquants sexuels pour une agression commise en 1994. Ce père de deux enfants a reconnu les faits dès le début de sa garde à vue. À Wambrechies, une marche blanche sera organisée en mémoire de l'adolescente mardi 1er mai à 14h, à l'initiative de la famille.