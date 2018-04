et AFP

publié le 29/04/2018 à 09:19

Le corps d'une adolescente de 13 ans qui avait disparu depuis mercredi 25 avril a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche 29 avril à Quesnoy-sur-Deûle (Nord) et un homme a été interpellé, a-t-on appris dimanche de source policière.



Le corps a été découvert "dans la nature" par la police, a précisé cette source, confirmant une information de La Voix du Nord. Le parquet de Lille doit communiquer sur cette affaire en fin de matinée. Selon France 3, la jeune fille aurait été retrouvée dénudée et serait morte par asphyxie. L'homme interpellé, un homme du quartier avec des antécédents de viol et agressions sexuelles, aurait avoué les faits en garde à vue avant de mener les enquêteurs dans la forêt.

Angélique avait disparu depuis mercredi 16h30, dans la commune voisine de Wambrechies, près de Lille, selon un avis de recherche de la police diffusé vendredi sur internet. Elle a laissé "un mot disant rejoindre des copines pour ensuite rentrer, mais n'est jamais rentrée" chez elle, relataient les policiers qui jugeaient cette disparition "inquiétante".

Un enfant de 10 ans avait témoigné

Une battue avait été organisée à Wambrechies vendredi après-midi rassemblant une centaine de personnes dont des proches de la jeune fille. Une autre était prévue dimanche après-midi. Angélique a été aperçue pour la dernière fois à 16h30 dans le quartier de l'Agrippin, avait précisé la mairie de Wambrechies dans un communiqué.



Depuis le signalement de sa disparition, "des moyens importants ont été diligentés par la sécurité publique et la police judiciaire", selon une source policière. Samedi, le "seul élément" en possession de la police "était le témoignage d'un enfant de 10 ans qui aurait vu la jeune fille partir volontairement avec un homme mercredi soir", selon cette même source.