publié le 28/12/2016 à 11:55

Une arrestation en lien avec le terrorisme a eu lieu juste avant Noël. Un homme âgé de 29 ans, originaire de Marseille, a été interpellé en Turquie avant d’être remis à la France par les autorités turques et transféré à Levallois-Perret pour être entendu par les enquêteurs de la Sous-direction antiterroriste (SDAT) dimanche 25 décembre. Aucun élément ne permet pour l’instant de savoir si, par sa présence en Turquie, il cherchait à rejoindre la Syrie et les rangs du groupe État islamique.



Selon une information du journal La Provence, l’homme arrêté serait un interne en médecine exerçant à l’hôpital de la Timone à Marseille depuis trois ans. Des soupçons se seraient portés sur lui après la publication, sur son compte de Twitter, de propos inquiétants signalés par des internautes. Après son arrestation, le jeune médecin a été interrogé pour des faits d’apologie du terrorisme et de consultation régulière de sites jihadistes.

D’après une source citée par La Provence, l’homme "menaçait notamment souvent de commettre des attentats, c'est un type très inquiétant". Certains de ses collègues à l’hôpital de la Timone le décrivent pourtant comme "intelligent, professionnel et passionné, tout en étant, certes, taciturne et solitaire".