Des images de vidéosurveillance diffusées mardi 27 décembre, prouvent qu'Anis Amri a transité par la gare de Milan lors de sa cavale. L'auteur présumé de l'attentat de Berlin serait également passé par les Pays-Bas avant de rejoindre la France.

Crédit : Tobias SCHWARZ / AFP Attentat à Berlin : le marché de Noël de Breitscheidplatz a été touché lundi 19 décembre 2016

par Marie Demeulenaere publié le 28/12/2016 à 10:02

L'enquête se poursuit pour retracer le parcours d'Anis Amri, auteur présumé de l'attentat du marché de Noël de Berlin en Allemagne, qui a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés lundi 19 décembre. L'exploitation de la vidéosurveillance avait déjà permis de découvrir que le jeune Tunisien de 24 ans avait transité par la gare de Lyon où il avait acheté des billets, avant de passer par la gare de Chambéry. Une autre information révélée par LCI révèle que le tueur présumé serait passé par les Pays-Bas avant de rejoindre la France.Il aurait relié la gare routière de Sloterdijk à Amsterdam, à la gare ferroviaire de Lyon-Part-Dieu.



D'autres images diffusées mardi 27 décembre par la police italienne sont venues s'ajouter à celles déjà connues. Elles révèlent qu'Anis Amri est bel et bien passé par Milan, en Italie, le vendredi 23 décembre à 00h58. L'homme était dans la gare, deux heures avant d'être abattu par un membre des forces de l'ordre italiennes, lors d'un contrôle. Les images montrent un homme vêtu de noir, sortir du bâtiment. Selon les enquêteurs, il a ensuite pris un bus, non doté de caméra de surveillance.

Crédit : Capture d'écran Anis Amri à la gare de Milan, en Italie.

Des services de contrôle "au bord de la rupture"

Même si l'enquête avance, le parcours d'Anis Amri reste mystérieux. Comment a-t-il pu traverser plusieurs frontières, alors qu'il était sous mandat d'arrêt européen et que les frontières étaient supposées être sous haute surveillance ? Cette faille de l'enquête interroge et inquiète sur l'efficacité des contrôles et la porosité des frontières de l'espace Schengen.



Interrogé mardi 27 décembre par France Info, le secrétaire général du syndicat UNSA-Douanes Vincent Thomazo, a déploré la suppression de poste des agents de contrôle : "Trois mille douaniers supprimés en 10 ans, c'est un douanier par jour. Il ne faut pas s'étonner d'avoir les conséquences que l'on mesure actuellement" a-t-il déclaré en affirmant que les services de contrôle sont "au bord de la rupture." Les autorités allemandes essaient désormais de déterminer si Anis Amri bénéficiait de complices et trois proches du tueur présumé ont été interpellés en Tunisie. Une autre question reste en suspens : comment le jeune homme a-t-il rejoint Amsterdam, après avoir quitté Berlin ?