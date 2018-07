Maine-et-Loire : un homme retrouvé décapité chez lui

publié le 31/05/2018 à 09:10

Un homme a été retrouvé décapité à son domicile de Châtelais (Maine-et-Loire), mardi 22 mai dernier. C'est une voisine qui a donné l'alerte, raconte Ouest-France. Inquiète de ne pas avoir de nouvelles de cet homme de 64 ans, qui vivait seul avec son chien, elle s'est approchée de la maison et y aurait vu un corps.



Sur place, la gendarmerie a découvert un corps dans la maison. Mais il était décapité, et la tête se trouvait dans le jardin. Les résultats de l'autopsie n'ont pas encore été dévoilés, et des analyses sont encore attendues pour déterminer les causes exactes du décès.

Si Ouest France évoque la piste criminelle, "l'intervention d'un tiers n'est pas établie" pour le Courrier de l'Ouest. La tête aurait pu être détachée du reste du corps par le chien, qui aurait dévoré le cou de l'homme après une mort naturelle. L'enquête a été confiée à la gendarmerie locale, qui affirme néanmoins n'exclure aucune piste.