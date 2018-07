Loiret : un appel à témoins lancé pour retrouver une adolescente de 15 ans

publié le 11/07/2018 à 22:05

La gendarmerie du Loiret a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver une adolescente âgée de 15 ans portée disparue à Neuville-aux-Bois, près d'Orléans. La jeune fille, Ruth, a quitté le domicile familiale depuis 15 jours et pourrait avoir trouvé refuge en région parisienne.



L'avis de recherche stipule que l'adolescente est noire de peau, mesure 1,60 m et est plutôt mince. Elle est timide et s'exprime avec difficulté en français.

Les personnes qui peuvent apporter des renseignements sur cette disparition peuvent contacter la gendarmerie de Neuville-aux-Bois au 02.38.52.34.85 ou bien composer le 17.