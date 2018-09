publié le 16/09/2018 à 08:27

Un chauffeur de bus RATP risque d'être licencié pour avoir giflé un collégien. Pour éviter cela, ses collègues ont lancé une pétition, qui a déjà recueilli plus de 14.000 signatures en moins de 24 heures.



Les faits se sont déroulés jeudi 13 septembre à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Ce jour-là, un collégien traverse subitement la route devant un bus de la ligne 323. Le conducteur, surpris, doit piler pour éviter l'accident. Il interpelle alors le jeune garçon, lui dit de faire attention. C'est à cet instant que la situation s'envenime. L'adolescent aurait lancé au chauffeur : "Ferme ta gueule et conduis ton bus". C'est en tout cas ce qui est précisé dans la pétition.

Le conducteur, en colère, descend de son bus et fonce sur le garçon qui a rejoint ses camarades. Arrivé à sa hauteur, il le gifle et fait demi-tour. En quelques secondes, les rires des adolescents laissent place à des cris de surprise. La scène est filmée par plusieurs collégiens présents à ce moment-là et largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Dans la foulée, une sanction disciplinaire est enclenchée à l'encontre du conducteur qui a depuis présenté ses excuses et a reconnu avoir agi sous le coups de l'émotion. Ses collègues ont donc lancé cette pétition en ligne. Ils assurent que le chauffeur est connu pour sa gentillesse et son calme et estiment qu'il ne doit pas perdre son emploi, à cause de "l'inconscience d'un enfant".

À écouter également dans ce journal

Politique - Vers une réforme des droits de succession ? La majorité veut ouvrir une réflexion sans tabou sur le sujet. C'est ce que dit Christophe Castaner. Le délégué général de La République en Marche estime que cet impôt est "complexe, mal accepté", et qu'il "a mal évolué".



Transports - Le directeur général d'Uber France annonce dans le JDD l'ouverture du service dans les villes d'Avignon, Aix-en-Provence et Toulon.



International - Après avoir frappé le Nord des Philippines, et fait au moins 25 morts, le super typhon Mangkhut a mis le cap vers les côtes du sud de la Chine où les rafales pourraient atteindre jusqu'à 180km/h.



International - Dans l'Est des États Unis, la tempête Florence a fait selon les autorités au moins 12 morts. Après les pluies diluviennes, il y a désormais alerte aux inondations.



Tennis - Direction la finale de la Coupe Davis pour l'équipe de France. Le troisième point a été décroché hier par la paire Mahut - Benneteau en 3 sets face aux Espagnols Lopez et Grannolers. Les Bleus affronteront au mois de novembre la Croatie ou les États-Unis.